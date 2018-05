Conozca la nuevas tendencias para la moda del futuro

Los estilistas, maquilladores y diseñadores de la moda se la pasan intentando crear nuevas tendencias de belleza, algunas tendencias duran unas semanas y quedan en el olvido, pero hay algunas que pueden llegar para quedarse y volverse una costumbre en el futuro. Como es el caso de la manicura masculina, que no es algo novedoso, sin embargo el uso de esmaltes brillantes o de colores vivios en hombres es algo raro de ver. De hecho muchos artistas suelen pintarse las uñas para estar en publico. El que inició esta tendencia fue el diseñador Mark Jacobbs que publicó varias fotos de sus uñas pintadas en instagram, luego de eso la novedad comenzó a tomar impulso y muchos hombres comenzaron a imitarlo.

Pero no solo es esto ya que los diseñadores de moda y estilistas ya no saben que hacer para renovar las técnicas del maquillaje y ya no se conforman con los ojos y los labios y ahora algunos crean dibujos en el punte de la nariz, donde los expertos dibujan corazones , nubes e incluso pegan lentejuelas, para darle un aspecto brillante y resaltar esa parte del rostro.

Por otro lado los colores de arco iris en la cabeza fueron una gran sorpresa durante un tiempo, sin embargo dejaron de sorprender, es por ello que el famoso colorista de Hollywood, Gai Tang, inventó un tinte especial que brilla en la oscuridad, a la luz del día los tonos no se ven muy fuertes pero la sorpresa llega cuando el cabello se pone bajo una lampara fluorescente este empieza a brillar.

Estas y otras curiosas modas podrían ser de lo más normal un futuro no muy lejano.