Bolivia: hombre asegura que tiene sangre de extraterrestres

En Bolivia, aunque no lo crea un investigador de lo paranormal asegura que seria descendiente de extraterrestres, su nombre es Jhonns Uribe y asegura que su sangre tiene un origen alien. Afirma que no es de este lugar por ello no dudo en someterse a exámenes de sangre para demostrar que es verdad y que como él hay mas personas que llevan sus genes.

Asegura que no es el único que de su tipo, por ello ha hecho un llamado a quienes tiene el tipo de sangre A negativo a que le revelen su sueños y mostrar sus manos en las que se podría dar cuenta de su identidad. Aquellos que se contactaron con Uribe relatan que mucho de lo que este investigador dice es real , pues así como Jhonss ellos también tuvieron sueño con alienígenas

Cabe señalar que el investigador asegura que estas personas son buscadas por los extraterrestres y que vienen a reconocerlo o buscar la manera de comunicarse, sin embargo aún no se ha hallado una respuesta científica a su tipo de sangre que tiene sustancias desconocidas para la ciencia.