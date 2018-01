Perro rockero: mascota baila al escuchar tema de Nirvana

Nirvana dejó una huella imborrable en la historia del rock y sus temas siguen gustando más con el paso del tiempo y ganan cada vez mas seguidores como este perrito que se deja llevar por la fuerza musical de la banda del inmortal Kurt Cobain.

Un video que ya se ha convertido en viral muestra a este can disfrutando de la mítica "Come as you are", el perrito se sienta al lado de su dueño y la "baila" como si de un humano se tratara demostrando que la música no tiene fronteras, ni colores, ni mucho menos razas o especies. El perro, luego de escuchar el comienzo de la canción, se sienta y comienza a menear la cabeza y las patas delanteras, como tocando la batería o como si estuviera descargando energía.

A medida que avanza la canción, el canino entra en calor y descarga su energía, demostrando que su gusto por la canción, o quizás por el género musical, es total.