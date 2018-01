Lucía Méndez se sincera sobre las cirugías que se ha hecho

Lucia Mendez, su nombre siempre se ha vinculado a la belleza pero desde hace unos años se le relaciona mas con las cirugías. Lucía próxima a cumplir 63 años, declaró en reciente entrevista que no toda la vida se la pasa en los quirófanos luchando contra el paso del tiempo, asegurando que el último arreglo como tal se lo hizo hace 10 años.

A pregunta directa de cuántas cirugías se ha practicado, contestó: “No, ay bueno, pues no voy a decir cuántas cirugías me he hecho, soy una persona que tiene muy buena genética, sí me he hecho mis arreglos, pero no me la paso en el quirófano”.

Además, aclaró que tiene un excelente dermatólogo y la cantante reafirma que mantiene su figura con una alimentación sana y dos horas de ejercicio.