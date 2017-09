Chef francés promueve nuestra gastronomía en Europa

El chef francés Timour Gonien conocido por el cariño que le tiene a nuestro país y su gusto por nuestra gastronomía nacional se ha convertido en un verdadero embajador de nuestra gastronomía y además es una de las figuras más queridas por los peruanos en las redes sociales. El cocinero es un gran amante, defensor y difusor de la comida peruana y ahora también de la música criolla y de nuestra selección de fútbol.

"No solo me encanta la cocina peruana, también me gusta escuchar música peruana, criolla y cumbia", escribió alguna vez en su red social Facebook. "Me recuerda los grandes momentos que tuve en Perú. En general, escribo todos mis videos escuchando música y simplemente dejo volar mi mente", añadió.

El francés con un paladar exigente con el alma roja y blanca, ahora ha decidido llevar nuestro ceviche a las playas de Ibiza, en la siguiente nota vea la reacción de la gente que prueba por primera vez el plato de bandera.