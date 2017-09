Las top models más famosas homenajearon al diseñador ‘Gianni Versace’ tras su muerte

Las top models más famosas se reunieron para homenajear al recordado diseñador italiano ‘Gianni Versace’. En pasarela, de la mano de la hermana del fallecido, Donatella, desfilaron las reconocidas Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen y Carla Bruni.

Por otro lado, la banda estadounidense de rock, Foo Fighters, se unió al ‘Carpool Karaoke’ de James Corden. En el interior de un auto, ellos deleitaron con interpretaciones como ‘The best of you’ y ‘Learn to fly’.

Siguiendo la misma línea musical, malhechores amenazaron y despojaron de sus pertenencias a la banda ‘Pet shop boys’. Este hecho ocurrió un día después del Festival de Música Rock y en Río.