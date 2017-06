El eterno Batman: Actor Adam West falleció a los 88 años víctima de la leucemia

Fue toda una leyenda que se enfundó en el traje del hombre murciélago. Y aunque no fue el primero y probablemente tampoco será el último actor en hacerlo, fue el más reconocido de los años 60.

Adam West, actor estadounidense, es conocido como la estrella de la serie de televisión ‘Batman’ de 1960-1968. La serie de televisión se caracterizó por con sus particulares gráficos que aparecían en las escena de lucha, que se convirtió en un éxito inesperado en ese entonces.

West y su compañero de reparto Burt Ward, que interpretaba a Robin, ganaron un gran reconocimiento por la serie y por transformarse en el “Dúo dinámico”. El reconocido caballero de la noche no solo defendía a la Ciudad Gótica de los maleantes.

Dio vida también a este personajes con su voz en las producciones animadas ‘Batman: The Brave And The Bold’ y ‘Batman: El retorno de los cruzados encapotados’. Su interpretación irónica del súper héroe Bruce Wayne lo convirtió en una figura de éxito.

Tras 49 años de este personaje, en Los Ángeles y a sus 88 años, Adam West perdió la lucha contra la leucemia. Así lo informó su familia mediante un comunicado. Sus seres queridos destacaron que para sus fanáticos no solo se ha perdido a un gran hombre, sino también a un héroe.