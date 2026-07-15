24 Horas Edición Medio Día

15/07/2026

Hinchas argentinos viven con emoción la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026

Aficionados se reunieron en un restaurante de Barranco para alentar a la "Albiceleste", que busca su clasificación a la gran final del torneo.



Con el marcador 0 a 0 al término del primer tiempo, decenas de hinchas argentinos siguieron con expectativa la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra desde un restaurante en Barranco.

Los aficionados, reunidos junto a familiares y amigos, expresaron su confianza en que la selección dirigida por Lionel Scaloni logrará imponerse y alcanzar la final del campeonato.

Durante la transmisión también se observó la presencia de peruanos que alentaban a la "Albiceleste", asegurando que apoyan a Argentina en esta instancia del torneo.

Al cierre de esta edición, Argentina vencía 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. A pocos minutos del final del encuentro, la "Albiceleste" se acercaba a la clasificación para disputar la gran final del torneo.


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