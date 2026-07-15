Hinchas argentinos viven con emoción la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026

Con el marcador 0 a 0 al término del primer tiempo, decenas de hinchas argentinos siguieron con expectativa la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra desde un restaurante en Barranco.
Los aficionados, reunidos junto a familiares y amigos, expresaron su confianza en que la selección dirigida por Lionel Scaloni logrará imponerse y alcanzar la final del campeonato.
Durante la transmisión también se observó la presencia de peruanos que alentaban a la "Albiceleste", asegurando que apoyan a Argentina en esta instancia del torneo.
Al cierre de esta edición, Argentina vencía 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. A pocos minutos del final del encuentro, la "Albiceleste" se acercaba a la clasificación para disputar la gran final del torneo.