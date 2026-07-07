¡Locura en Lima! Hinchas celebran remontada de Argentina ante Egipto

Simpatizantes de la actual campeona del mundo festejaron el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Si no se sufre, no vale, dice un conocido dicho, y Argentina conoce muy bien esa frase. En un partido que, en la previa, parecía accesible para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la actual campeona del mundo sufrió más de la cuenta para vencer 3-2 a Egipto y conseguir su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, donde esperará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

Momentos importantes del compromiso

El conjunto africano se adelantó en el marcador al minuto 14 tras un potente cabezazo de Yasser Ibrahim, quien puso en ventaja a su selección. Luego, los dirigidos por Hossam Hassan ampliaron la diferencia a los 67 minutos, después de un contragolpe que fue finalizado por el delantero Mostafa Ziko.

Pese a estar dos goles abajo, Argentina no bajó los brazos. Lionel Messi envió un centro al área rival y, a los 78 minutos, Christian ‘Cuti’ Romero descontó con un certero cabezazo. La ‘Pulga’, que buscaba reivindicarse tras fallar un penal, apareció nuevamente a los 83 minutos con un zurdazo letal que terminó en las redes del arquero rival para poner el 2-2.

Con ambas selecciones lanzadas al ataque, un centro de Lautaro Martínez desde la banda derecha, al minuto 92, fue conectado por Enzo Fernández, quien con un cabezazo preciso marcó el 3-2 definitivo y selló el pase de Argentina a la siguiente instancia.

Hinchas argentinos festejan la clasificación en Perú

Con el corazón en la mano y una emoción que se vivió desde el pitazo inicial, hinchas argentinos que radican en el Perú se reunieron en un establecimiento de Barranco para seguir el compromiso, que terminó regalando más de una emoción.

Al término del encuentro, los simpatizantes de la ‘Albiceleste’ celebraron con alegría esta nueva clasificación y se mostraron expectantes por lo que pueda hacer la vigente campeona del mundo el sábado 11 de julio ante Colombia o Suiza.