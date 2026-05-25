Luis Horna destaca el presente del tenis peruano y el gran nivel de Ignacio Buse

El extenista peruano Luis Horna analizó el gran momento que vive el tenis nacional y resaltó el rendimiento de Ignacio Buse en el circuito profesional.

Señaló que el joven tenista de 22 años viene mostrando una evolución importante y un nivel competitivo muy alto en torneos internacionales.

Horna también destacó el trabajo de Gonzalo Bueno y el crecimiento de una nueva generación de tenistas peruanos.

Además, afirmó que el presente del tenis peruano es prometedor y que el equipo de Copa Davis tiene buenas proyecciones a futuro.