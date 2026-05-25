Exentrenador de Ignacio Buse asegura que el peruano puede llegar al top 10 mundial

El exentrenador del tenista peruano Ignacio Buse destacó el talento, disciplina y mentalidad competitiva del joven deportista tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, un título histórico que llenó de orgullo al país. Daniel Spatz, quien trabajó con Buse cuando tenía 12 años en el Club Regatas Lima, aseguró que el ahora campeón ya mostraba cualidades especiales desde niño.

“Amaba el tenis, no tenía miedo de competir con nadie y podía crear cualquier golpe desde cualquier posición”, recordó el entrenador argentino durante una entrevista en vivo con 24 Horas. Además, resaltó que Buse posee una combinación de talento, fuerza y mentalidad que lo convierten en “la versión mejorada” de anteriores figuras del tenis peruano.

Spatz comparó al joven peruano con históricos tenistas nacionales como Jaime Yzaga, Luis Horna y Pablo Arraya, y aseguró que Ignacio tiene las condiciones para llegar al top 10 del ranking mundial si logra mantenerse físicamente estable y continúa trabajando con humildad y disciplina.

El especialista también elogió la reciente victoria de Buse frente al estadounidense Tommy Paul en la final del ATP 500 de Hamburgo, donde el peruano se impuso en tres sets tras una intensa semana de competencia desde la fase clasificatoria. El título le permitió ganar más de 415 mil euros y consolidarse como una de las grandes promesas del tenis internacional.

Finalmente, Daniel Spatz señaló que el principal reto para Ignacio Buse será cuidar el aspecto físico debido al exigente calendario del circuito profesional, aunque aseguró que actualmente no observa debilidades importantes en su juego.