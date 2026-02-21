Siete deportistas peruanos reciben impulso clave de la empresa privada

El respaldo de la empresa privada vuelve a tomar protagonismo en el impulso del deporte peruano. Siete atletas nacionales, referentes en distintas disciplinas, inician una nueva etapa en su preparación con el acompañamiento de Banco Falabella, que apuesta por visibilizar sus historias y fortalecer su camino hacia competencias de alto nivel.

Entre ellos figura el tenista Ignacio Buse, quien viene de destacar en el ATP 500 de Río de Janeiro. El deportista subrayó que contar con un aliado estratégico no solo contribuye a la estabilidad económica, sino también a consolidar equipos multidisciplinarios que incluyan entrenadores, psicólogos y nutricionistas. En esa línea, varios de los seleccionados coincidieron en que este respaldo les permite concentrarse plenamente en su rendimiento competitivo.

Apoyo empresarial fortalece la ruta hacia torneos continentales y olímpicos

Los atletas ya tienen en agenda importantes desafíos. En marzo se disputará un campeonato continental en Perú, mientras que también se aproximan los Panamericanos de surf en Panamá y México, además de un torneo invitacional. En el horizonte aparecen los Juegos Olímpicos, así como los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Rosario y, posteriormente, los Juegos Panamericanos, competencias consideradas clave dentro del ciclo olímpico.

Desde la empresa auspiciadora señalaron que la iniciativa busca que los deportistas puedan enfocar su energía en la preparación y en la consecución de sus metas. Los representantes, por su parte, reafirmaron su compromiso de trabajar para alcanzar nuevas medallas y representar al Perú al máximo nivel, destacando la importancia de confiar en los procesos de entrenamiento y planificación a largo plazo.