"Nene" Cubillas, Gareca y Oviedo visitaron al Papa León XIV

La leyenda del fútbol peruano, Teófilo "Nene" Cubillas, el exdirector de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, viajaron al Vaticano para visitar al Papa León XIV.

Los tres reconocidos personajes del balompié peruano visitaron al Sumo Pontífice en un encuentro que quedó inmortalizado en una serie de fotografías publicadas en redes sociales, donde todos posan junto al Santo Padre.

Asimismo, el "Nene" Cubillas hizo entrega de una camiseta de la Selección Peruana a León XIV, específicamente una edición "vintage" del modelo utilizado en la Copa América de 1975, cuando la Blanquirroja se coronó campeón del continente.

¿CÓMO LES VA A CUBILLAS, OVIEDO Y GARECA?

Tras su retiro, Cubillas se mantiene activo brindando diversas entrevistas y su análisis sobre temas relacionados a la Selección, mientras que Edwin Oviedo logró recuperar su libertad tras pasar varios años en prisión por presuntos actos de corrupción. Por su parte, Ricardo Gareca anunció su incursión en el mundo del streaming tras su accidentado paso por la Selección Chilena.