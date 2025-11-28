Copa Libertadores: aficionados del Flamengo llenan Larcomar a horas de la final ante Palmeiras

Cientos de hinchas del Flamengo de Brasil han tomado el centro comercial Larcomar, en Miraflores, a pocas horas de la final ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

El Mengão busca repetir la hazaña del 2019, cuando derrotó 2-1 a River Plate de Argentina en un vibrante encuentro también realizado en el Monumental. De consagrarse campeón nuevamente, alcanzaría su cuarto título en la historia de la Libertadores y se convertiría en el equipo más laureado de Brasil en este torneo.

Los aficionados del Flamengo y Palmeiras arribaron a la capital a mitad de semana y han recorrido las principales calles de Miraflores. Con cánticos, banderolas y vistiendo orgullosamente la camiseta del equipo de sus amores, esperan con ansias el encuentro más importante del fútbol sudamericano.

Uno de los puntos más concurridos ha sido Larcomar, donde el centro comercial luce abarrotado de hinchas, mientras que los locales de comida han sido los más beneficiados por la masiva llegada de visitantes brasileños.

HORA DE LA FINAL

El partido entre Palmeiras y Flamengo está programado para mañana sábado 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate. Se prevé la asistencia de más de 80 mil hinchas de ambos equipos, además de una importante presencia de aficionados peruanos.