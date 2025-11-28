Embajador de Brasil previo a la final de la Copa Libertadores 2025: “Llegarán 50 mil hinchas”

Este sábado desde las 4:00 p.m. se disputará la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental donde Flamengo y Palmeiras buscarán la gloria continental. Previo a este importante compromiso, el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena Soares, brindó detalles de la llegada de sus compatriotas a la capital.

Durante sus declaraciones a las cámaras de 24 Horas Mediodía, Baena Soares reveló que las autoridades peruanas estiman que lleguen miles de personas, quienes no se quieren perder este duelo crucial para el fútbol de su país.

“Se estima que llegarán 50 mil (personas) que estarán disfrutando de la hospitalidad peruana. Flamengo es un equipo de Rio de Janeiro y Palmeiras de Sao Paulo. Hay gente que viene en avión otros en auto, ómnibus y motos. Esto significa una pasión enorme por el fútbol”, dijo.

NO SOLO LLEGAN DESDE BRASIL

De acuerdo a la información que maneja Clemente Baena Soares no solo hinchas de Flamengo y Palmeiras llegan desde su nación, sino que, de otras naciones del planeta. “Tengo información que vienen desde Estados Unidos y Europa”.