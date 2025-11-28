Copa Libertadores: hinchas de Palmeiras toman calles de San Isidro previo a la final ante Flamengo

Gran expectativa se vive en las calles de San Isidro, que hoy lucen repletas de hinchas brasileños de Palmeiras a pocas horas de la final ante Flamengo por la Copa Libertadores 2025, que se llevará a cabo mañana sábado en el Estadio Monumental de Ate.

Los hinchas del ‘Verdao’ se ubicaron desde tempranas horas a las afueras del hotel donde se hospeda el club, con la esperanza de obtener un autógrafo de alguno de los jugadores a su salida rumbo al entrenamiento en el estadio de Matute, pactado para las 4 de la tarde en La Victoria.

Tanto Palmeiras como Flamengo tienen tres títulos de la Copa Libertadores; el ganador alcanzará su cuarto trofeo, consolidándose como uno de los equipos más laureados del torneo en Brasil.

FIEBRE FUTBOLERA EN LIMA RUMBO A LA GRAN FINAL

El partido entre Palmeiras y Flamengo está programado para mañana sábado 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate. Se prevé la asistencia de más de 80 mil hinchas de ambos equipos, además de una importante presencia de aficionados peruanos.