28/11/2025

Copa Libertadores: hinchas de Palmeiras toman calles de San Isidro previo a la final ante Flamengo

Los hinchas del ‘Verdao’ se ubicaron desde tempranas horas a las afueras del hotel donde se hospeda el club, con la esperanza de obtener un autógrafo de alguno de los jugadores.



Gran expectativa se vive en las calles de San Isidro, que hoy lucen repletas de hinchas brasileños de Palmeiras a pocas horas de la final ante Flamengo por la Copa Libertadores 2025, que se llevará a cabo mañana sábado en el Estadio Monumental de Ate.

Los hinchas del ‘Verdao’ se ubicaron desde tempranas horas a las afueras del hotel donde se hospeda el club, con la esperanza de obtener un autógrafo de alguno de los jugadores a su salida rumbo al entrenamiento en el estadio de Matute, pactado para las 4 de la tarde en La Victoria.

Tanto Palmeiras como Flamengo tienen tres títulos de la Copa Libertadores; el ganador alcanzará su cuarto trofeo, consolidándose como uno de los equipos más laureados del torneo en Brasil.

FIEBRE FUTBOLERA EN LIMA RUMBO A LA GRAN FINAL

El partido entre Palmeiras y Flamengo está programado para mañana sábado 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate. Se prevé la asistencia de más de 80 mil hinchas de ambos equipos, además de una importante presencia de aficionados peruanos.


