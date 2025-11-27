Se puso la "Blanquirroja": José Jerí participa en "Partido de Leyendas" previo a la final de la Libertadores

El presidente de la República, José Jerí Oré, viene participando del "Partido de Leyendas", un evento especial organizado por Conmebol como parte de las actividades oficiales previo a la final de la Copa Libertadores.

En las imágenes difundidas por Canal N, se pudo observar al mandatario portando la indumentaria de la Selección Peruana, formando parte del equipo de referentes de la "Bicolor" que se enfrentan contra figuras históricas del fútbol sudamericano en el Estadio Nacional.

También están presentes reconocidos exfutbolistas como Héctor Chumpitaz, Óscar Ruggeri, Julio César Uribe y Jaime Duarte, Flavio Maestri, Jean Ferrari, el "Chorri" Palacios y el "Cuto" Guadalupe, entre otros.

LIMA SEDE DE LA FINAL DE LA CONMEBOL LIBERTADORES

Cabe precisar que la ciudad de Lima albergará la final de la Conmebol Libertadores de este año. Este año, los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo se disputarán el título a mejor equipo del continente. El gran evento se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.