Fan Zone de la Libertadores 2025 llega a Lima: todo lo que debes saber

La emoción por la Final de la Conmebol Libertadores 2025 crece en Lima. Antes de que Palmeiras y Flamengo se enfrenten en el Estadio Monumental, los seguidores del torneo tendrán la oportunidad de vivir una experiencia especial con el Fan Zone, un evento gratuito que combina entretenimiento, historia y pasión futbolística. Los asistentes podrán interactuar con la copa del torneo, participar en actividades temáticas y capturar recuerdos con diversas activaciones interactivas.

Fan Zone 2025: entretenimiento y cultura para los hinchas

El Fan Zone se desarrollará en el Convexia Expo Center del Jockey Plaza entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, en el horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. Este espacio ofrecerá a los aficionados un ambiente único donde podrán compartir la previa del gran partido, disfrutar de shows y activaciones relacionadas con el fútbol y conocer un poco más sobre la cultura gastronómica peruana, especialmente preparada para los visitantes que seguirán de cerca la final.

La final entre Palmeiras y Flamengo se jugará el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Ate, que tiene capacidad para 80 mil 93 espectadores. Darío Herrera ha sido designado como árbitro del partido, que promete un duelo intenso entre dos de los equipos más destacados del continente. El encuentro comenzará a las 4:00 p.m., hora local, y se podrá seguir desde distintos países según sus respectivos husos horarios.

Las entradas para la final están disponibles en la plataforma oficial de la CONMEBOL Libertadores y se dividen en tres categorías: CAT 1 a 320 dólares, CAT 2 a 200 dólares y CAT 3 a 95 dólares. La organización recuerda que todos los boletos son personales, nominales y no reembolsables, siguiendo los términos establecidos para el torneo 2025.