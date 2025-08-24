Así se vive la previa para el Universitario vs. Alianza Lima: Conoce las alineaciones

Universitario de Deportes y Alianza Lima volverán a encontrarse este domingo 24 de julio a las 5:30 de la tarde en lo que será una nueva edición del clásico del fútbol peruano, válido por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025. El esperado duelo se disputará en el Estadio Monumental U Marathon de Ate, que cuenta con capacidad para más de 80 mil espectadores.

Posibles alineaciones del clásico peruano

El técnico de Universitario prepara un once que tendría como principales referentes a Sebastián Britos en el arco, acompañado en la defensa por César Inga, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto. En el mediocampo destacan Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha y José Carabalí, mientras que en ofensiva la dupla Edison Flores y Álex Valera sería la encargada de generar peligro.

Por su parte, Alianza Lima alistaría un equipo encabezado por Guillermo Viscarra en la portería. En defensa estarían Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco. El mediocampo tendría a Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini, mientras que el ataque estaría conformado por Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos, quien lideraría la ofensiva blanquiazul.

El clásico está programado para el domingo 24 de agosto y promete ser un choque vibrante entre los dos clubes más populares del Perú. Tanto Universitario como Alianza llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el Clausura y dar una alegría a sus hinchas en el duelo más importante del fútbol peruano.