Franco Lostaunau previo a su debut en Teledeportes: "Llego con ganas de demostrar lo que aprendí"

El periodista deportivo, Franco Lostaunau, se pronunció a pocos días de hacer su debut oficial como nuevo conductor de Teledeportes, este domingo 19 de enero, junto a Raúl Romero en la conducción.

En entrevista para 24 Horas, el también conductor del Bloque Deportivo agradeció a la Esquina de la Televisión por la oportunidad de regresar al Perú y aseguró que buscará plasmar en el magazine deportivo todo lo que aprendió durante 7 años en Argentina.

"Creo que he mejorado muchísimo, creo que he crecido muchísimo en lo que me gusta, que es mi carrera, y llego con muchas ganas a mi país de demostrar lo que aprendí, de lo que soy ahora", dijo.

EL TEMA SELECCIÓN

Respecto a la situación actual que vive la Selección Peruana de Fútbol, Lostaunau cuestionó la demora por parte de la FPF en confirmar la salida de Jorge Fossati, asimismo, lamentó que el tema de la formación de menores en nuestro país continúe estancado.