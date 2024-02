Alianza Lima envía carta a Otárola por cierre de tribuna popular: "Universitario debe asumir responsabilidades"

La administración de Alianza Lima, a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha manifestado su oposición a la medida del Gobierno de cerrar las tribunas populares en las próximas fechas de la Liga 1 que le toque disputar al equipo de La Victoria y a Universitario.

Como bien se sabe, esta medida se tomó luego de los incidentes del pasado sábado en Santa Anita, donde cuatro personas resultaron heridas de bala, incluyendo dos menores de edad, que se encuentran en estado crítico.

“Rechazamos cualquier sanción que tenga relación directa o indirecta con los lamentables hechos acaecidos en el distrito de Santa Anita el día 17 de febrero del 2024. El club de Alianza Lima rechaza enérgicamente todo acto de violencia en los espectáculos deportivos”, se lee en la carta.

“UNIVERSITARIO DE DEPORTES DEBE ASUMIR RESPONSABILIDADES”

Diego Guerrero Alburqueque, quien firma la misiva, sostiene que su club no debería ser sancionado por eventos externos, alegando que el partido en cuestión no fue organizado por Alianza Lima; no obstante, señala que la ‘U’ debe coayudar a las investigaciones policiales que se vienen desarrollando.

“El club Universitario de Deportes debe asumir la responsabilidad por estos hechos, y está en la obligación directa de coadyuvar a las investigaciones que vienen conduciendo las autoridades policiales, por cuanto las personas que estarían implicadas en los hechos serían barristas o hinchas de dicha institución deportiva”, se lee.

(Con información de RPP)