Alianza Lima rechaza el cierre de tribunas norte y sur en próximo partido de local

El abogado de Alianza Lima, Francisco Álvarez, ha emitido una declaración enfática en la que el club "victoriano" rechaza cualquier responsabilidad relacionada con los lamentables incidentes de violencia ocurridos el pasado sábado en Santa Anita.

Álvarez afirmó que Alianza Lima se niega a aceptar su responsabilidad por los actos violentos perpetrados por barristas de Universitario, que resultaron en la herida de varias personas, incluyendo menores de edad.

En esa línea, dejó claro que el club no suscribirá el acta propuesta por el Gobierno debido a que no se considera responsable de los hechos acontecidos. "Alianza Lima no acepta tener responsabilidad por los hechos que se han producido en el marco de un encuentro deportivo del club Universitario de Deportes", manifestó el abogado a Latina.

En otro momento, señaló que restringir el acceso al público a las tribunas norte y sur en los próximos partidos de Alianza Lima, “afecta, no solo en lo económico sino también institucional al club” que está siendo “involucrado en una sanción que no tiene conexión directa, indirecta ni tampoco ha sido promovido por algún integrante” de Alianza Lima.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el 1 de marzo, en el partido U - Sport Huancayo, así como como el 25 de febrero, en el Alianza - Comerciantes Unidos, no se permitirá el acceso al público a las tribunas norte y sur, que son donde se ubican las barras de dichos equipos, medida que se tomó tras reunión con representantes de los clubes de fútbol profesional y otras autoridades.