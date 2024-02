Universitario: Jean Ferrari es captado intentado agredir a una mujer en Miraflores

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se ha visto envuelto en un incidente de agresión a una vecina en el distrito de Miraflores, según denunció la afectada a través de sus redes sociales.

La denuncia sería por una ocupación indebida de una cochera en un inmueble, donde presuntamente habrían instalado oficinas clandestinas del club Universitario de Deportes. En las imágenes compartidas por la vecina muestran una fila de autos estacionados que, según ella, obstruían el tránsito de los residentes.

“El carro de Jean Ferrari que hace lo que le da la gana con el permiso del alcalde, obviamente. Entonces acá, los carros que están sin permiso, todos los carros que obstaculizan la entrada. Y esta es la oficina clandestina de la U”, expresa la vecina en el video difundido.

Sin embargo, el incidente tomó un giro aún más tenso cuando, en un segúndo video captado por la mujer, Ferrari intentó arrebatarle el celular mientras ella lo grababa. Este acto desencadenó una fuerte discusión entre ambos protagonistas.

NIEGA ACUSACIONES

Tras lo sucedido, Jean Ferrari salió al frente y mencionó que la oficina en cuestión era alquilada por él de manera particular, pero que ya había abandonado el inmueble para mudarse al Monumental. “Han tratado de que esto sea un tema mediático. Es una oficina que yo alquilaba particularmente, pero ya nos estamos regresando al Monumental”, dijo Ferrari en conversación con P21.

Respecto a las acusaciones de agresión, señaló que se encontraba siendo hostigado por la mujer que grababa los videos, debido a un conflicto por un espacio que buscan apropiarse. "Es fácil decir agresión a la mujer, pero no ha habido agresión ni nada. La señora a mí me insulta y me agrede, en ningún momento le alzo la voz y ahora ellos están tratando de hacerlo mediático”, agregó.