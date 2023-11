Juan Reynoso ratifica su continuidad en la Selección: "Me veo hasta diciembre de 2025"

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Máximo Reynoso, ofreció una conferencia de prensa a pocas horas de disputarse el partido entre la "bicolor" y su similar de Venezuela, por la sexta fecha de las Eliminatorias.

Al respecto, el estratega de la "blanquirroja" señaló que el equipo se encuentra 100% enfocado en conseguir su primera victoria el día de mañana en el Estadio Nacional y ratificó su continuidad al mando de la Selección.

"Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre de 2025, que es mi contrato. Hasta ahí me veo", fueron las primeras palabras de Reynoso en la conferencia de prensa realizada en La Videna de San Luis.

SOBRE SU POSIBLE SALIDA

En ese sentido, "El Ajedrecista" calificó de "leyendas urbanas", los rumores sobre su posible salida y aseguró que ni Agustín Lozano, ni nadie de la FPF le ha pedido su renuncia.

“Me genera sorpresa (versión de su posible salida). El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano), pero conmigo nadie se comunicó. Pero son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento”, sostuvo.