Hincha agredido por Gallese evalúa acciones legales por arrojo de celular

Dos días después de un lamentable suceso que marcó el partido entre Perú y Argentina, la controversia en torno al acto impulsivo de Pedro Gallese sigue en aumento.

Como se recuerda, en medio de la derrota 0-2 ante la selección albiceleste, un joven invadió el campo con la intención de tomarse una fotografía con Lionel Messi. Sin embargo, antes de que el hombre alcanzara al astro argentino, el 'pulpo' lo detuvo en su intento.

Lo que siguió fue una reacción inesperada por parte del arquero de la 'bicolor' , quien en medio de la frustración de otra derrota, arrojó con fuerza y enojo el celular del hincha hacia algún lugar del campo.

Esta acción ha generado una ola de críticas y preocupación, que ahora se profundizó con la noticia de que el aficionado es un menor de edad.

JOVEN SE PRONUNCIÓ A TRAVES DE SUS REDES SOCIALES

El joven afectado expresó su intención de considerar una posible denuncia contra Pedro Gallese por su acción, argumentó que el portero debió centrarse en el juego en lugar de responder de esa manera a su intrusión en el estadio.

“Si ya me habían atrapado, ¿por qué agarró mi celular? ¿Por qué lo tiró? ¡No entiendo! No tengo 20 años, no soy mayor de edad como la gente dice, tengo 17″, confesó el menor a través de su cuenta de TikTok.

Asimismo, agregó que, “fácilmente, puedo denunciarlo. Yo solo quería tomarme una foto o abrazar a Messi, pero Gallese se metió. No es su chamba. Él tenía que atajar y nada más, pero le metieron 2 goles”. Finalizó.