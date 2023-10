Reynoso cuestiona a periodistas chilenos que llegaron tarde a conferencia: "no respetan los tiempos"

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Máximo Reynoso, brindó una conferencia de prensa a pocas horas del partido entre la "bicolor" y la Selección Chilena, por la fecha 3 de las Clasificatorias Sudamericanas.

No obstante, el estratega de la "Blanquirroja" mostró su incomodidad con algunos periodistas chilenos, quienes llegaron tarde a la conferencia e interrumpieron el normal desarrollo de esta en más de una ocasión.

"Sus colegas son demasiados y me parece que no respetan los tiempos, era para iniciar 11:30 am y creo que todos nos merecemos el respeto para iniciar a esa hora y no estar como un mercado poniendo las cámaras, poniendo los micrófonos, por lo menos en Perú intentamos hacerlo a la hora", dijo.

SOBRE CHILE

Ya hablando sobre el partido, Reynoso reconoció que el duelo ante "La Roja" será muy complicado: "Hay mucha expectativa, es un partido de Eliminatorias, son 3 puntos, en un estadio que seguro va a estar lleno", sostuvo.