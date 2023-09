Selección Peruana culminó su último entrenamiento antes de viajar a Ciudad del Este

La Selección Peruana de Fútbol realizó este martes 5 de septiembre su último entrenamiento en La Videna de San Luis antes de viajar rumbo a Ciudad del Este, donde enfrentará a su similar de Paraguay en el debut de las Eliminatorias.

La "blanquirroja" realizó trabajos a puertas cerradas en el complejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y posteriormente, regresaron a su hotel de concentración en el distrito de San Isidro. En las próximas horas estarán viajando rumbo a Paraguay.

Se tiene previsto que los dirigidos por Juan Máximo Reynoso partan con rumbo a dicho país aproximadamente a las 4 de la tarde, y se alojarían en el hotel Dazzler.

CALLENS AÚN NO VIAJA

Cabe precisar que la llegada de Alexander Callens a nuestro país se retrasó y, por tal motivo, no viajaría junto al plantel a Ciudad del Este. El defensa del Girona llegaría directamente a tierras paraguayas para incorporarse al plantel, no obstante, debido a molestias musculares, no sería tomado en cuenta para este primer encuentro clasificatorio.