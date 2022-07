¡Exclusivo! Agustín Lozano: "Busqué a Ricardo Gareca hasta el final"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano expresó que buscó hasta el final a Riardo Gareca para conversar y llegar a un acuerdo, pero esta conversación nunca se dio.

"Le envíe un mensaje al profesor para juntarnos y no me respondió, solo lo hizo en la noche y me dijo que lo hacía al regresar a Lima, le dije que necesitaba hablar con él antes de que viaje, pero nunca me contestó", manifestó Agustín Lozano en entrevista en exclusiva con Panamericana Televisión.

En otro momento se refirió a Juan Carlos Oblitas, y señaló que no tiene por qué agradecerle, porque hay una conversación pendiente con la Federación. Además, expresó que en tal caso tendría que agradecerle si se despide de la Federación y esa decisión solo la puede tomar él.