Ricardo Gareca dio sus últimas declaraciones: “El resultado de no haber clasificado fue muy doloroso”

Se ganó el cariño de todos. Ricardo Gareca se despidió del pueblo peruano y los hinchas de la Selección Peruana en una conferencia al mediodía, desde el hotel Hilton. Tras no llegar a un acuerdo con la FPF, el entrenador argentino Ricardo Gareca le dice adiós al Perú tras 7 años de trabajo con logros como una clasificación al Mundial Rusia 2018 y una final de Copa América.

Al terminar la conferencia de prensa, Ricardo Gareca se dirigió a la puerta de salida donde fue abogado por la prensa y brindo sus últimas palabras para los hinchas peruanos.

“El resultado de no haber clasificado fue muy doloroso, creo que teníamos las posibilidades de estar en la Copa del Mundo”, indicó Gareca a su salida.

Si bien el traspié del repechaje significó un duro golpe para el combinado nacional y el propio comando técnico, la delegación se había propuesto dar todo de sí para ir por el cupo de la siguiente Copa Mundial. Sin embargo, esto no se llegó a concretar, debido a que el "Tigre" optó por no renovar por un proceso más.

Entre las razones que dio, aunque sin ser muy específico, su decisión de no continuar no habría sido por un tema económico, la razón seria por una cláusula de confidencialidad la cual se rompió, además hubieron otros detalles que no pudieron negociarse. Esto llevó a que el entrenador y su entorno decidieran no continuar en Perú, pese a la voluntad existente de Gareca, quien también confesó que había solicitado a su familia mudarse a Perú para estar más tiempo con él.

MEJORAS EN EL FUTBOL PERUANO

Durante la conferencia de prensa el ahora ex director técnico Ricardo Gareca, habló de la necesidad de contar con un proyecto deportivo, que involucre a diversos actores económicos, deportivos, políticos y sociales, para que se pueda evidenciar un verdadero cambio de manera general en el deporte peruano.