Andy Polo: ¿Puede haber conciliación en casos de violencia familiar?

Ante la ola de indignación por parte de varios hinchas y el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer, el club Universitario de Deportes dio en una conferencia de prensa el martes 23 de Marzo para dar una justificación por añadir a Andy Polo a su equipo, ya que era de conocimiento público que semanas atrás había sido despedido del club norteamericano Portland Timbers por la denuncia de agresión que le interpuso su aún esposa Génesis Alarcón.



Jean Ferrari, administrador del club deportivo, manifestó que ellos trabajan en contra de la violencia en general; no obstante, durante la misma conferencia anunció que le habían dado 15 días de descanso al jugador para que “pueda conciliar con su expareja.”



Pero, ¿se puede hablar de conciliación en casos de agresión y violencia familiar? Paco Flores hablo con Patricia Simmons, abogada experta en casos de familia, en 24 Horas Mediodía para ahondar más sobre el tema.



Simmons afirmó que la violencia familiar no es conciliable. No se permite conciliar en materia de violencia familiar y actos relacionados a ella. En su opinión, ella creo que el Universitario le ha pedido a Polo que “concilie”, pero en temas pensión de alimentos, visitas y tenencia de sus hijos.



“La conciliación no solamente va a depender de él, sino va a depender también de la esposa, porque es una forma consensuada, ya que requiere la participación y el acuerdo de ambas partes”, explicó.



Por otro lado, opinó acerca de la decisión del club, ya que para muchos ha sido como darle la espalda a las víctimas de violencia.



“Para mí el club debió descartar toda aquella persona que tenga este tipo de problemas. Yo sé que está en entredicho lo que él dice y lo que ella dice; lo cual todavía no se ha acreditado, pero mientras existan procesos abiertos y ciertas presunciones de inocencia, se debería esperar”, afirmó.



Para finalizar, la magistrada recomendó que se pueden usar las denuncias por violencia hechas en Estado Unidos como antecedentes, ya que estas no son válidas en Perú porque no ocurrieron aquí, si es que al final no se llega a un acuerdo por parte de ambos involucrados.