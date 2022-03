Abogado de Guerrero frente al TAS: FPF debe exigir todos los videos del VAR y revisar la jugada

Julio García, abogado deportivo que tuvo entre sus casos, ante tribunales internacionales deportivos, el de Paolo Guerrero y el de Alianza Lima, también opinó sobre la polémica jugada que terminó con la derrota de la selección peruana por la diferencia mínima.

“Como hincha ‘nos robaron’ un gol legítimo y válido. Cuando se esperaba que se consultara al VAR, la sorpresa es que no se nos dio la razón, pese a que todos vimos que el balón entró”, dijo el jurista.

IMÁGENES DEL VAR

“El hecho que solo se envíe la jugada en una sola toma o un solo ángulo de captura, no termina por demostrar que el balón no entró y no calma la indignación. La Federación debería mirar todas las cámaras del VAR y decidir si se convence con lo que dicen los árbitros del VAR o que la pelota ingresó completamente. Si es esto último, debe realizar acciones como ir hasta la FIFA para que se estudie la jugada, porque si el resultado de un partido es afectado por la decisión de un árbitro por alguna motivación, habría que juzgar el tipo de intencionalidad”, señaló el especialista.

“Si se demuestra que aquí, efectivamente, se está afectando la integridad del juego, FIFA tendría que evaluar, estudiar que había detrás para que quede un precedente y no se hagan más abusos con Perú”, finalizó Julio García.