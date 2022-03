Ex pdte. de la Comisión de Justicia de la FPF: “la decisión del árbitro es inamovible”

Polémica jugada. El Perú perdió frente a Uruguay en un final que se ha convertido en el punto más amargo del juego, ya que sigue la controversia de si el lanzamiento de Miguel Trauco ingresó o no al arco de Sergio Rochet. Para José Luis Noriega, ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, el arbitraje de Anderson Daronco no fue el ideal para una contienda mundialista.

“El árbitro es la máxima autoridad y se apoya en el VAR cuando lo cree conveniente o no. En esta oportunidad, lo que ha hecho el árbitro es considerar que el evento que estaba ocurriendo en cancha no merecía que detuviera el partido”, advirtió Noriega

“Este era un tema de parálisis del partido, era discutible. Fue un mal actuar del árbitro quien debió detener el partido y verificar si era o no gol”, añadió.

Respecto al juez de línea, quien afirmó que hubo gol, Noriega indicó que el árbitro es la máxima autoridad, en el caso del partido con Uruguay, Daronco decidió cruzar información con el VAR y no escuchar a su juez de línea, en consecuencia “el árbitro dispuso esto y su decisión es inamovible”, refirió. “Si se verifica que decidió mal, se le sanciona, pero no tenemos una dirigencia fuerte que pueda reclamar para salir de la duda y hacernos respetar como país”.

ANÁLISIS DE IMÁGENES

Algunos insinúan que habría la posibilidad de que las imágenes podrían estar manipuladas. “Si esto fuera real, el árbitro debería ser destituido y los árbitros del VAR también, pero, además, deberíamos ir a la FIFA para revertir el resultado”, manifestó Noriega.

Por otro lado, indicó que el poder del árbitro es terrible porque si los jugadores se quejan pueden ser sancionados con alguna tarjeta. “Me hubiera gustado una reacción mayor de los jugadores, pero el riesgo es grande, pues el árbitro puede poner una roja o amarilla”.

Finalmente, explicó que se debe investigar por qué el árbitro no fue al VAR, tiene la facultad para decidir ir o no, pero debió ir por el tipo de jugada.