Germán Leguía: “la Conmebol no muestra el otro lado, donde el juez de línea dice ‘gol’”

Tras la publicación de los videos y audios del VAR de la Conmebol, en donde asegura que el balón peruano no ingresó totalmente a la portería uruguaya, varios expertos y entendidos del tema, han mostrado su malestar por esta decisión. El conductor de 24 Horas Mediodía, Paco Flores, conversó con Germán Leguía, ex futbolista peruano, quien mostró su disconformidad con la decisión del VAR.

“Me siento molesto. El mejor partido que jugó Perú en toda la eliminatoria y tuvimos momentos para ganarlo, pero no solo estoy molesto porque no cobraron el gol, sino con el ridículo de la Conmebol con este video, porque no muestran el otro lado donde el juez de línea dice ‘gol’”, señaló el ex futbolista.

JUGADA POLÉMICA

Para Leguía, lo natural habría sido que al momento que el juez de línea dice ‘gol’, el árbitro vaya a consultar al VAR, pero no lo hizo, sino que les dejó ese trabajo a los árbitros del VAR. “Se ha debido tomar más tiempo, porque esa toma donde congelan la imagen es malísima. Por el lado donde está el juez de línea, que Conmebol no muestra, la pelota está adentro”, enfatizó el ex seleccionado.

¿LOS JUGADORES DEBIERON RECLAMAR MÁS AL ÁRBITRO?

De acuerdo a Leguía, “si tu reclamabas te sacaban amarilla y se podía complicar para el martes. Entonces, Gareca les pedía que se calmen porque allí sí terminábamos afuera. Los jugadores han hecho bien, ya tienen que pensar en el martes, que se encarguen de lo que han hecho hasta ahora. Que la Federación y los hinchas se encarguen de reclamar”, enfatizó el ex deportista.

¿QUÉ NOS ESPERA ESTE MARTES?

Para Leguía, “Paraguay atacando no es grande, defendiendo es durísimo”, señaló. “El partido tiene que ser muy serio, como lo hicieron con Uruguay, pensando que un solo gol no sirve de mucho”.