Periodistas de PTV ofrecieron alojar a hincha israelita, pero este prefirió hacer vigilia por Perú

Un incondicional. David Chauca más conocido como el hincha israelita es un fiel seguidor de la selección peruana, debido a que la acompaña a todas partes para alentarla. En su último viaje a Barranquilla, cuando Perú iba a disputar contra su similar de Colombia, hubo una anécdota para destacar que fue compartida por los periodistas de Panamericana Televisión.

Cuando los conductores de Teledeportes Raúl Romero y Omar Ruiz de Somocurcio se dirigían cansados a su hotel después de un día de trabajo, encontraron al hincha israelita a altas horas de la noche pernoctando en las afueras del hotel del concentración de los dirigidos de Ricardo Gareca.

Ante ello, los hombres de prensa le ofrecieron alojamiento, sin embargo el fiel seguidor de la bicolor se negó, debido a que tenía una promesa que cumplir.

"Estuvimos en Barranquilla y él llegó una noche anterior y nosotros acabábamos de hacer nuestra chamba tras el noticiero. Nos quedamos largo rato en el hotel y lo encontramos a David descansando y tuvimos la gentileza de invitarlo al hotel a pernoctar, pero él dijo: no yo me quedo aquí", contó Romero.

No era en vano. David Chauca tenía claro el propósito de estar en los exteriores y prefirió quedarse en la calle debido a que quería hacer una vigilia para ayudar espiritualmente a los seleccionados durante toda la madrugada, a fin de que saquen un importante triunfo e inesperado en Barranquilla.

SU PROMESA: UN APOYO ESPIRITUAL

"Como soy cristiano, la vigilia es un apoyo espiritual. El Dios de Israel nos escuchó, porque ese partido era para perderlo. Y mis amigos Raúl Romero me querían invitar, pero dije no, es mi promesa de apoyar a mi selección y me quedé, no dormí", relató el hincha israelita en exclusiva para 24 Horas Mediodía.