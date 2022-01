Raúl Romero sobre ‘Coyote’ Rivera como 'cabeza' del IPD: “no tendría formación en gestión”

En el boletín publicado este martes 25 de enero por el Diario El Peruano, se hace oficial la designación del exfutbolista y seleccionado nacional Julio César Rivera como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). El hermano de Paolo Guerrero fue designado por el Ministerio de Educación para comandar este importante organismo público.

En conversación con Paco Flores en 24 Horas Mediodía, Raúl Romero, conductor de Teledeportes, dijo estar sorprendido por la reciente designación. “Julio Rivera fue un gran futbolista, pero más allá de eso no le conocía mayor trabajo a nivel dirigencial. (…) No sé cual es el criterio por el que ha sido nombrado. Me sorprende la designación de Julio”, dijo Romero.

¿QUÉ PERFIL DEBERÍA TENER EL PRESIDENTE DEL IPD?

Según Romero, el cargo de presidente del IPD tiene rango de ministro del Interior, es decir, tiene todas las decisiones de un ministro. Entonces tiene que velar por todo el deporte nacional, además es una entidad que se maneja con dinero propio y nadie lo fiscaliza. “Tendría que tener una capacidad de acción y poder sacar adelante las varias disciplinas que tiene el Perú”, indicó.

Además, el conductor de Teledeportes indicó que el presidente del IPD gestiona la infraestructura deportiva de todo el país, es una persona que debe administrar de manera efectiva los pocos recursos y el mantenimiento de la infraestructura. “Tiene que haber una capacidad de gestión, porque no solo es administrar el estadio nacional o todos los estadios que están bajo potestad del IPD, sino la capacidad de gestión. Ahora, a Julio Rivera no le conozco mayores estudios técnicos para ejercer este cargo”, indicó.