Reto del Tik Tok acabó con héroe del fútbol alemán

Todo indica de que Mario Götze, el héroe del fútbol alemán, perdió la renovación de su contrato con el Borussia Dortmund tras cumplir un reto del Tik Tok en el que terminó vestido de mujer con un traje de leopardo.

Según el diario The Sun de Inglaterra, la actitud de Götze no le gustó para nada a los dirigentes del club, por lo que decidieron que la joya alemana no continuará en el equipo a final de temporada.

"Hemos llegado a un acuerdo para no seguir nuestra colaboración más allá de esta temporada", dijo el director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc.

Ahora el jugador de 27 años, quien logró conseguir el cuarto mundial de Alemania tras anotarle a Argentina en Brasil 2014, dejará de ser el héroe de fútbol para pasar a divertir en sus redes sociales a sus millones de seguidores.