EXCLUSIVO | Ricardo Gareca: “Jugar en una Selección adquiere un matiz sentimental, no solo laboral”

Panamericana conversó en exclusiva con Ricardo Gareca y habló sobre Gianluca Lapadula y la posibilidad de integrar la Selección Peruana, en ese sentido indicó que hay muchos factores que podrían intervenir en esa posibilidad.

“Jugar en una Selección adquiere un matiz sentimental, no solo laboral. Si uno no está comprometido en el aspecto sentimental es muy difícil”, aseveró y declaró además que “más allá de que sea jugador peruano, tiene que estar habilitado por la FIFA, hay muchos trámites que no dependen del interés del comando técnico de la Selección”, precisó.

“El tigre” está al tanto de todos los jugadores, uno de ellos, Fernando Pachecho. “La noticia y el deseo que los jugadores se afiancen en determinada liga, produce una explosión mediática, pero el chico recién llega hay que darle un periodo de adaptación”, recalcó sobre la recién llega del jugador al club brasileño Fluminense.

Sobre Christian Cueva aseguró que es un jugador que “ha rendido” para la Selección y comentó que espera que tenga una continuidad y lo haga de la mejor manera en el Pachuca.

Finalmente sobre la posibilidad de dirigir en Argentina, Gareca aseguró que en este momento está totalmente abocado a la Selección Peruana.