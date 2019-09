Ricardo Gareca: “A mí me gusta la liga argentina para Paolo Guerrero”

En conferencia de prensa, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, anunció la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay, y confirmó el regreso de Paolo Guerrero. En las continuas preguntas de los hombres de prensa sobre el 'Depredador', el entrenador de la bicolor dijo que el fútbol argentino es una idea que no le desagrada en nada para el juego que maneja Paolo.

"A mí me gusta la liga argentina para él, en cualquier institución donde quiera ir a jugar él se acomoda" recalcando las habilidades del jugador y su fácil adaptación en diferentes escenarios", expresó el Tigre.

Como se sabe el delantero peruano ha sido pretendido por el club Boca Juniors y aunque las negociaciones no prosperaron, sí hubo acercamientos entre ambas partes. Además el actual jugador del Inter de Porto Alegre expresó en varias oportunidades su ganas de jugar en la Bombonera.

Lo defiende

Consultado por los recientes sucesos que protagonizó Paolo Guerrero tras ser expulsado del partido de Inter vs Flamengo, Ricardo Gareca, señaló que no fue ningun incidente y que todo jugador ha pasado alguna por eso.

"La reacción en un partido es un hecho aislado no creo que sea motivo de preocupación para nadie. Me parece que tiene que ver con una reacción que puede tener cualquiera de los que hemos jugado al fútbol en algún momento, no lo veo como algo preocupante”, afirmó el DT argentino.