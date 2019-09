La trayectoria de Diego Maradona como Director Técnico

Vuelve a ponerse el buzo. Luego de confirmarse que Diego Maradona asumirá la Dirección Técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata, la emoción del argentino ha vuelto a renacer tras haber recibido una gran ovación que él mismo no se lo esperaba. "Pensaba volver a dirigir pero no en un lugar como este que me ha recibido tan bien", dijo entre lágrimas en su presentación.

Por ellos es preciso adelantar en este informe la trayectoria del que fue una vez el astro de la albiceleste. De esta manera, “Pelusa” como lo llaman, volverá a dirigir en el campeonato argentino después de su última experiencia en Racing en 1995.

Su primera incursión como entrenador fue en Deportivo Mandiyú de Corrientes. Allí, obtuvo un triunfo, seis empates y cinco caídas en 12 presentaciones (25% de eficacia). Y cómo no olvidar cuando estuvo al mando de la “Albiceleste” en 24 partidos, de los cuales ganó 18. La mayoría de las disputas fueron amistosas. El saldo que dejó como entrenador fue un 75% de eficacia.