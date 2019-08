El peculiar entrenamiento de Messi para recuperarse de lesión muscular

El astro argertino Lionel Messi no descansa en los trabajos para recuperarse por completo de una lesión que sufrió hace algunos días. El delantero quiere llegar de la mejor forma a la actividad oficial del Barcelona previamente ante el partido con Athletic Club y, con ese fin, entrenó este jueves en el espacio de arena del club.

Messi sufrió una lesión en su sóleo derecho y no juega oficialmente desde el 6 de julio cuando Argentina enfrentó a Chile por la Copa América de Brasil. Ernesto Valverde lo quiere bien para una nueva temporada con el Barça y decidió no apurarlo luego de que la 'pulga' no pudo hacer la pretemporada.

En este tiempo, el argentino inició un trabajo de recuperación en el club mientras sus compañeros se iban de gira a Estados Unidos, donde le ganaron dos amistosos a Nápoli.