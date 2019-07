Arturo Vidal sobre Perú: "Nunca fue superior a nosotros, sino que aprovecharon las ocasiones"

En declaraciones a la prensa, el jugador chileno Arturo Vidal consideró que la selección peruana no fue superior a la de Chile. Sin embargo, resaltó que su clásico rival supo aprovechar cada momento que tuvo en la cancha.

“Nunca fue superior a nosotros, sino que han aprovechado las ocasiones. Pegaron el primer golpe, después se metieron atrás y de contragolpe nos metieron el segundo (gol) en el primer tiempo. Y como te digo, salimos a buscar (el triunfo) en el segundo tiempo, no tuvimos la suerte y después ya ellos con capa abierta pudieron marcar el tercero”, expresó.

Asimismo, el futbolista manifestó sentirse triste por este momento, pero él y ‘La Roja’ seguirán preparándose para el partido ante la ‘Albiceleste’ este sábado.

“Un partido que se pelea el tercer lugar, que no tiene ninguna importancia, sino que es para cumplir no más. Nada, tratar de descansar no más y sacar lo mejor que se ha hecho en esta copa”, sostuvo.