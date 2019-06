Conoce al único jugador peruano que ha marcado 2 goles a Brasil en un solo partido

Enrique Casaretto fue el héroe en Belo Horizonte durante la Copa América de 1975, en la que le marcó dos goles a la Selección de Brasil, convirtiéndose en el único jugador peruano en haber concretado esta hazaña.

Han pasado 44 años desde ese histórico momento y, a puertas del partido Perú-Brasil de mañana, Casaretto nos recuerda qué se siente haberle ganado al ahora, pentacampeón del mundo.

Mientras conversaba con nosotros, recordó sus más “locas” anécdotas. “El ´loco´ me decían porque yo era bien cuerdo", se ríe. "No, mentira, sino que yo he hecho cada barrabasada en la concentración. A Marcos Calderón lo tenía harto, le reventaba cuetes en su cuarto”, cuenta con nostalgia y alegría.

Asimismo, se tomó un momento para dar un mensaje de aliento a la bicolor, “No hay que sentir temor, hay que jugar como con cualquier equipo”, dijo el exfutbolista.