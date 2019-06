Copa América 2019: Josepmir Ballón se une a entrenamientos con la 'blanquirroja'

Josepmir Ballón retornó a la Selección peruana. El volante de la Universidad de Concepción de Chile fue llamado de emergencia ante la lesión de Paolo Hurtado.

“De verdad triste porque no me gustaría que me pase a mí, ni a ninguno de mis compañeros lo que le ha sucedido a Paolo [Hurtado] (…) Las lesiones a veces suceden en momentos que uno no les espera y espero una pronta recuperación para Paolo”, manifestó Ballón.

Josepmir fue parte del plantel de las Copas Américas del 2011 y 2015, en ambas nuestro país consiguió el tercer lugar y ya comparte el deseo de seguir escalando en el podio continental.

Mientras tanto, la selección de Venezuela ya está en Brasil, en Porto Alegre y trabajo en las canchas desde el mediodía. El grupo llanero se presentó con todas sus figuras para prepararse al debut de la Copa América, que será contra la ‘bicolor’ este sábado a las 2 de la tarde.