Gareca ofrece disculpas a Claudio Pizarro ante polémica por declaraciones

Luego del amistoso entre la Selección y Costa Rica, Ricardo Gareca se refirió a la polémica entre Claudio Pizarro y él por declaraciones sobre la no convocatoria del ‘Bombardero’.

“Lo de Claudio es un tema terminado. Tengo un profundo respeto por él, por allí a lo mejor las cosas se magnificaron y no es mi intención y jamás lo hice con ningún jugador, y si él se siente ofendido, pido disculpas”, declaró el ‘Tigre’ en una conferencia organizada, luego que Perú venciera a Costa Rica por 1 a 0.

Además, añadió que “no es su intención polemizar con un jugador con una trayectoria impecable”.

Como se recordará, la tensión entre Gareca y Pizarro nació luego de que el ‘Bombardero’ hiciera unas declaraciones en un medio extranjero, al que aseguró que “si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial, no tendría sentido que me convoque ahora”. Posteriormente, el técnico de la bicolor aseguró que “(…) no podemos convocar a quien de pronto se autoexcluye de la Selección”.