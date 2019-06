Tras declaraciones del 'Tigre': tensión entre Pizarro y Gareca

La declaración del director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, durante la presentación de la lista definitiva de los 23 convocados a la Copa América Brasil 2019, donde hizo referencia a la ausencia de Claudia Pizarro, no cayeron bien al ‘Bombardero de los Andes’, quien no se quedó callado.

“Jamás me autoexcluí de la selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país, nos estamos acostumbrando a la milonga”, sostuvo.

Recordemos que Pizarro jugó su último partido con la ‘bicolor’ ante Uruguay, en Motevideo; y ambos se tuvieron respeto y elogios, sin embargo, con el paso del tiempo eso cambió.

“Jugadores que sean titulares y nosotros necesitamos tener jugadores que jueguen desde el arranque”, señaló en su momento el técnico argentino.