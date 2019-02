Perú aún será sede del Sudamericano Sub 17 que arranca en marzo

Consuelo. A un día de la nefasta noticia de la decisión de la FIFA de retirar a Perú la organización del Mundial Sub 17, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó este sábado mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, que nuestro país mantendrá el Sudamericano Sub 17.

El mensaje en Twitter señala que la FPF y Conmebol “siguen trabajando para el Sudamericano Sub 17 confirmado en Perú”. Informan también que el estadio San Marcos viene quedando listo para la competencia, a realizarse entre el 21 de marzo y el 14 de abril.

El pasado viernes 23, el país recibió la bochornosa noticia de la decisión de la FIFA, por no haber cumplido con una serie de requisitos solicitados. No obstante, en declaraciones a RPP Noticias, el presidente interino de la FPF, Agustín Lozano, señaló hoy que se ofreció a Perú la posibilidad para el Mundial Sub 20, en 2021.