Carlos "Kukin" Flores: su última entrevista para Teledeportes

El exfutbolista Carlos "Kukín" Flores, de 44 años, falleció en su vivienda ubicada en el distrito de San Miguel. Según se conoció, el exjugador del Sport Boys murió aproximadamente a las 5:30 horas de un ataque de paranoia seguido de un colpaso nervioso., entonces le sobrevino un aparente infarto la madrugada del último domingo.

“Kukín” Flores, nacido en el Callao el 4 de agosto de 1974, fue un futbolista profesional identificado plenamente con Sport Boys del Callao. A lo largo de su carrera, quien fuera un talentoso volante, vistió muchas camisetas a nivel local e internacional. Cabe recordar que Flores se retiró de la actividad profesional en el año 2012, vistiendo la casaquilla del club Cobresol.

En su última entrevista para Teledeportes, el 10 se mostró como siempre orgulloso se haber nacido en el corazón del Callao, lo que le dio esa “picardía” necesaria para poder destacar en el fútbol peruano. El club de sus amores, Sport Boys, le dio la oportunidad de ganarse un nombre y así lo hizo.

"Soy uno de los jugadores emblemáticos de Sport Boys y eso lo recuerda la hinchada. Algún día, cuando me toque partir, posiblemente mi rostro aparezca en estos murales, (de la calle Atahualpa) pero el único ídolo es Dios. Yo soy muy agradecido al Señor (por el accidente que tuvo), siento que me ilumina pero cuando me he ido por un mal camino, me ha dado mi 'latigazo'", enfatizó sobre las malas decisiones que tomó en esta entrevista.