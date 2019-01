Leao Butrón habló sobre llegada de Pedro Gallese

Sobre la llegada de Pedro Gallese al plantel blanquiazul, Leao Butrón, saludó su ingreso. Además precisó que habrá una competencia saludable.

“Todos saben que es mi amigo de hace mucho tiempo, igual que Espinoza y Prietto (…). Sea quien sea y más allá de quien juegue, el beneficiado es Alianza Lima. No tengo duda”, expresó.

Asimismo, al ser consultado sobre la atención generada en la portería aliancista, fue claro y preciso. “Voy a ser sincero, yo no veo nada, no leo nada porque es más sano para mí y pueden decir lo que les de la gana. Yo, la verdad es que estoy muy tranquilo con mi vida, tengo 41 años, estoy jugando al fútbol, estoy haciendo lo que me gusta, me da lo que yo quiero y los demás pueden hablar y decir lo que les da la gana”, manifestó.