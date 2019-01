Difunden impactante audio que envío Emiliano Sala desde avioneta

La noche del último lunes la avioneta que trasladaba al atacante argentino, Emiliano Sala, con destino a Cardiff, Inglaterra, despareció sin dejar rastros sobre el Cana de la Mancha.

En las últimas horas se difundió un impactante audio que grabó el jugador de la Premier League. “Hermano estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas. Así que nada muchachos estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos”, manifestó.

Asimismo, en otra parte de la grabación se le escucha decir que tiene bastante temor. “Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero...ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”, señaló.