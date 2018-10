Abrazando nuevamente el fútbol, Diego Armando Maradona cumplió 58 años de vida y al mando del equipo Dorados de Sinaloa, con quienes ha ido logrando buenos resultados.

Entre los personajes que lo saludaron por su día estuvo el astro brasileño Pelé. “Feliz cumpleaños, amigo. Seguramente vas a tener una noche tranquila con un buen libro, pero espero que también encuentres un tiempo para un festejo”, señaló a través de sus redes sociales.

De igual manera, su hijo Diego Maradona aprovecharía para enviarle sus buenos deseos. “Feliz cumple papá. Es tan difícil no poderte abrazar en este día, es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo, es difícil no verte abrazado con Diego Matías. Daría la vida para verte feliz siempre, en cada momento de tu vida”, manifestó.